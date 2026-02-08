Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ο πρόεδρος αστυνομικών ζητά ελαστικά βλήματα - «Θα μας σκοτώσετε»

Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει το περιστατικό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου κατά τη διάρκεια φοιτητικού πάρτι σημειώθηκε ένταση ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομικές δυνάμεις. Το επεισόδιο οδήγησε στη μεταφορά στο νοσοκομείο ενός αστυνομικού των ΜΑΤ, αλλά και μίας φοιτήτριας που παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα, σύμφωνα με το rosa.gr.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του voria.gr, έγινε χρήση χημικών εντός του πανεπιστημιακού χώρου.

Στο βίντεο ακούγονται φράσεις όπως: «θα μας πνίξετε», «θα μας σκοτώσετε», «θέλουμε να φύγουμε», από φοιτητές.

Το γεγονός προκάλεσε αντιδράσεις και δημόσιες τοποθετήσεις, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ότι ο πρόεδρος των αστυνομικών Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, ζήτησε την ενίσχυση του εξοπλισμού των δυνάμεων καταστολής με «εκτοξευτήρες ελαστικών βλημάτων και σφαιριδίων χρώματος», ώστε – όπως υποστήριξε – «οι προσαγωγές να μετατρέπονται σε συλλήψεις με αποδεικτικά στοιχεία».

Ο κ. Τσαϊρίδης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτό που ζητάμε από το κράτος είναι επιτέλους να αντιμετωπίζουμε αυτές τις δολοφονικές επιθέσεις με σύγχρονα μέσα όπως συμβαίνει σε άλλες προηγμένες χώρες του εξωτερικού

. Να μας χορηγήσουν και ελαστικά βλήματα καθώς και σφαιρίδια με χρώμα έτσι ώστε σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μετά τις προσαγωγές να υπάρχει ταυτοποίηση και αποδεικτικά στοιχεία για να οδηγούνται όλοι αυτοί οι κακοποιοί στη δικαιοσύνη.

Θεωρώ ότι εάν εφαρμοζόταν αυτή η νομοθεσία σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, δε θα μπορούσε να μπει ο κάθε κακοποιός και να χρησιμοποιεί τα ελληνικά πανεπιστήμια ως ορμητήριο τέτοιων δολοφονικών υποθέσεων».

Από την άλλη πλευρά, φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας εκφράζουν ανησυχία για την παρουσία και τις πρακτικές των αστυνομικών δυνάμεων εντός των πανεπιστημίων, επισημαίνοντας ότι η χρήση χημικών σε κλειστό χώρο θέτει σε κίνδυνο την υγεία των παρευρισκομένων και κλιμακώνει την ένταση αντί να την αποτρέπει.