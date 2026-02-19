Επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη

Ιδιαίτερη ένταση και επεισόδια επικράτησαν στο νοσοκομείο Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Στο νοσοκομείο υπήρχε διαμαρτυρία, προ της έλευσης του υπουργού, με τους εργαζομένους να κρατούν πανό κατά των απολύσεων στον τομέα Υγείας αλλά και για μονιμοποιήσεις.

Υπό συνθήκες που δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα, ξέσπασε ένταση στο σημείο και μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που δημοσιεύει το Orange Press Agency από το νοσοκομείο.

Η ομάδα ασφαλείας του υπουργού επιχείρησε να τον απομακρύνει από την ένταση, την ώρα που η αστυνομία είχε έρθει στα χέρια με τους διαδηλωτές, μεταξύ αυτών και γιατροί του νοσοκομείου.

«Έξω, έξω» ακούγονταν να λένε οι διαμαρτυρόμενοι.

Ο κ. Γεωργιάδης κατάφερε, τελικώς να μπει, από άλλη είσοδο στα επείγοντα, ενώ τα επεισόδια συνεχίζονταν.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση ασπίδων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους.

Επεισόδια στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη Γεωργιάδη | ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

