Επεισοδιακή καταδίωξη 16χρονου στην Καλλιθέα: Οδηγούσε κλεμμένη μηχανή και συνελήφθη

Μία άγρια καταδίωξη έλαβε χώρα το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) στην Καλλιθέα, με αστυνομικούς να καταφέρνουν να ακινητοποιούν έναν 16χρονο ο οποίος διαπιστώθηκε πως οδηγούσε κλεμμένη, από το Μοσχάτο, μηχανή.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι γύρω στις 03:30, ένας 16χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς να οδηγεί μία μηχανή, στην οδό Θησέως, στην Καλλιθέα, με τον ανήλικο να αναπτύσσει ταχύτητα μόλις τους είδε.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν και κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η μηχανή ανετράπη, με τον 16χρονο να διαφεύγει πεζή από το σημείο.

Οι αστυνομικοί συνέχισαν να τον καταδιώκουν μέχρι έως ότου κατάφερε να κρυφτεί σε μία αυλή στην οδό Σόλωνος, στην Καλλιθέα, όπου τον συνέλαβαν και διαπίστωσαν πως η μηχανή ήταν κλεμμένη εδώ και 'μέρες.