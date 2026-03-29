Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου οδηγού στο Χαλάνδρι: Παραβίασε φανάρια, «στοπ» και συγκρούστηκε με περιπολικό

Ένας 19χρονος μεθυσμένος οδηγός οχήματος συνελήφθη μετά από επεισοδιακή καταδίωξη τα ξημερώματα της Κυριακής στο Χαλάνδρι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ που επικαλείται την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα αστυνομικοί έκαναν σήμα σε οδηγό αυτοκινήτου να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης το όχημα παραβίασε τρεις ερυθρούς σηματοδότες και τέσσερα στοπ, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους.

Στη συμβολή των οδών Αθανασίου Διάκου και Λεβαδειάς, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε τσιμεντένιο κράσπεδο ωστόσο δεν ακινητοποιήθηκε αλλά ο οδηγός του έκανε οπισθοπορεία και συγκρούστηκε με το περιπολικό. Από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 19χρονο οδηγό του οχήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση καθώς και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ αφού το αλκοτέστ που του έγινε ήταν θετικό.