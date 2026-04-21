Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 21χρονος οδηγός μηχανής έκανε τα πάντα για να ξεφύγει

Οδηγός μηχανής πιάστηκε να κινείται χωρίς κράνος και με καλυμμένες τις πινακίδες. Δεν υπάκουσε σε σήμα για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Newsroom
Αστυνομία
Περιπολικό Ελληνικής Αστυνομίας | Shutterstock
Επεισοδιακή καταδίωξη 21χρονου οδηγού μηχανής έλαβε χώρα το μεσημέρι της Δευτέρας (20/04) στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες που μεταφέρει η ΕΡΤ, όλα ξεκίνησαν όταν ο νεαρός οδηγός της μηχανής εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς προστατευτικό κράνος, ενώ είχε κρύψει και την πινακίδα του οχήματος. 

Οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, κάτι που δεν έκανε, και άρχισε η καταδίωξη, με τον 21χρονο να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα. 

Για να αποφύγει τη σύλληψη, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, αλλά και κινήθηκε αντίθετα σε μονόδρομο, θέτοντας σε κίνδυνο και άλλους οδηγούς. 

Τελικώς ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και απείθεια.

