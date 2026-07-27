Επεισοδιακή καταδίωξη στο Κιλκίς: Τραυματίες δύο αστυνομικοί και εμπλεκόμενος σε υπόθεση απάτης

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα στο Κιλκίς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα, ανάμεσά τους δύο αστυνομικοί.

Όλα ξεκίνησαν όταν δράστες πήγαν να πάρουν κοσμήματα από ανυποψίαστο πολίτη. Όταν οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον πρώτο δράστη, οσυνεργός του διέφυγε με όχημα, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς και τον παθόντα, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει και περιπολικό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο δράστες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 50χρονο, ισχυριζόμενοι ότι οφείλει χρήματα στην ΑΑΔΕ. Του ζήτησαν να αφήσει έξω από το σπίτι του κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου δήθεν να τα παραλάβουν για την τακτοποίηση της οφειλής.

Ο 50χρονος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Αστυνομικοί έστησαν ενέδρα έξω από την κατοικία του, περιμένοντας την άφιξη των υπόπτων.

Όταν οι δύο άνδρες εμφανίστηκαν, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν. Ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός του οχήματος φέρεται να παρέσυρε και να τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, ενώ από την αναστάτωση τραυματίστηκε και ο 50χρονος.