Επίσκεψη Ταχιάου στην Κρήτη: Στο επίκεντρο η τοποθέτηση ραντάρ στον λόφο Παπούρα

Τρία «αγκάθια» περιμένουν τον Υφυπουργό Υποδομών, Νίκο Ταχιάο, κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Κρήτη, την Παρασκευή 3 και το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Εκεί θα έχει σειρά συναντήσεων εργασίας με τους τοπικούς φορείς, με κύριο αντικείμενο την πορεία των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, του ΒΟΑΚ και του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλλι.

Το Σάββατο ο κ. Ταχιάος θα επισκεφθεί τους Δήμους Μαλεβιζίου και Ηρακλείου, καθώς και το εργοτάξιο του νέου Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, στο Καστέλλι. Σε συνάντηση που θα ακολουθήσει με τη συμμετοχή των βουλευτών Ηρακλείου, του Περιφερειάρχη Κρήτης και των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στελέχη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης (ΔΑΗΚ) πρόκειται να παρουσιάσουν την μελέτη επιλογής της θέσης εγκατάστασης του ραντάρ στον λόφο Παπούρα και να απαντήσουν σε όλα τα ζητήματα που έχουν εγερθεί σχετικά.

Πρόσφατα ο Υφυπουργός Υποδομών δήλωσε στη Βουλή ότι το ραντάρ δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε άλλο σημείο πέραν του λόφου Παπούρα, παρά το σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα που έχει αποκαλυφθεί εκεί από ανασκαφές.



Ενστάσεις από Δημάρχους και φορείς υπάρχουν επίσης για άλλα δύο θέματα:

τη σύνδεση του νέου αεροδρομίου με τον ΒΟΑΚ και τα συμπληρωματικά έργα που πρέπει να γίνουν

την αποζημίωση 21 εκατ. ευρώ που πρόκειται να δοθεί στον ανάδοχο του ΒΟΑΚ λόγω καθυστερήσεων με υπαιτιότητα του Δημοσίου στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.