Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι (30/8) επί της οδού Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τον δράστη να φέρει καραμπίνα.

Σύμφωνα με το thestival.gr, όλα ξεκίνησαν όταν, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες, σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας άνδρας φέρεται να έβγαλε την καραμπίνα και να πυροβόλησε συνολικά τέσσερις φορές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου, όπου εξετάζεται για την εμπλοκή του στο περιστατικό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν από τους πυροβολισμούς σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός. Οι αστυνομικοί διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο, καθώς και τι προηγήθηκε του διαπληκτισμού.

