Επεισόδιο στο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη: 38χρονος επιτέθηκε σε προσωπικό και ασθενείς

Αναστάτωση στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, προκάλεσε, χθες, Πέμπτη (19/03), ένας 38χρονος.

Ο άνδρας, καταγγέλθηκε για επιθετική συμπεριφορά προς ασθενείς και επισκέπτες.

Στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, τους οποίους ο ίδιος φέρεται να εξύβρισε και να απειλεί, όταν πήγαν να τον ακινητοποιήσουν.

Τελικά, απομακρύνθηκε από το σημείο και συνελήφθη.

Εις βάρος του άντρα σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή, εξύβριση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα.