Επεισόδιο στο δημαρχείο Τρικάλων: Άνδρας επιτέθηκε σε γενικό γραμματέα

Κλήση για επεισόδιο, που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί (17/9) στο δημαρχείο Τρικάλων, έλαβε η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ) η οποία έσπευσε στο σημείο, για να διαπιστώσει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας άνδρας επιτέθηκε στο γενικό γραμματέα του Δήμου Τρικκαίων Θωμά Παπανίκα, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση στο δημαρχείο Τρικάλων και να παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι.

Όπως έγινε γνωστό, αφορμή για την επίθεση ήταν η επιβολή προστίμου από τον Δήμο στον επιτιθέμενο πολίτη για ακαθάριστο οικόπεδο. Στο δημαρχείο επικράτησε αναστάτωση ενώ έσπευσαν και αστυνομικοί οι οποίοι οδήγησαν τους εμπλεκόμενους στο Αστυνομικό τμήμα