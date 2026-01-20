Μενού

Επέλαση καοκαιρίας και παγετού στη χώρα: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα (20/1)

Δεδομένης της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, αρκετά σχολεία σε περιοχές της Ελλάδας θα μείνουν κλειστά σήμερα (20/1).

Reader symbol
Newsroom
Στιγμιότυπο από σχολείο
Μαθήτριες μαζί με τη μητέρα τους σε σχολείο | Intime
  • Α-
  • Α+

Αρκετά χαμηλές προβλέπεται να είναι οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα, με τους μετεωρτολόγους να κάνουν λόγο για βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. 

Δεδομένων των καιρικών συνθηκών αλλά και της προγραμματισμένης διακοής ρεύματος σε πολλές περιοχές, ορισμένες  σχολικές μονάδες θα μείνουν κλειστές. 

Διαβάστε επίσης: Προβλήματα από τους ισχυρούς ανέμους: Πού είναι δεμένα τα πλοία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά: 

  • Στο Καρπενήσι - δημοτικό, γυμνάσειο και λύκειο
  • Στον Θεολόγο της Θάσου δημοτικό, γυμνάσειο και λύκειο
  • Στην Ιτέα δημοτικό, γυμνάσειο και λύκειο (σε συνδυασμό με το ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο σχολείο το Σαββατοκύριακο και πρέπει να αποκατασταθούν προβλήματα)
  • Στην Ερέτρια - νηπιαγωγεία και γυμνάσιο
  • Σε περιοχές Τρικάλων 
  • Σε περιοχές της Μαγνησίας 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ