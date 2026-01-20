Επέλαση καοκαιρίας και παγετού στη χώρα: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα (20/1)

Αρκετά χαμηλές προβλέπεται να είναι οι θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα, με τους μετεωρτολόγους να κάνουν λόγο για βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Δεδομένων των καιρικών συνθηκών αλλά και της προγραμματισμένης διακοής ρεύματος σε πολλές περιοχές, ορισμένες σχολικές μονάδες θα μείνουν κλειστές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά:

Στο Καρπενήσι - δημοτικό, γυμνάσειο και λύκειο

Στον Θεολόγο της Θάσου δημοτικό, γυμνάσειο και λύκειο

Στην Ιτέα δημοτικό, γυμνάσειο και λύκειο (σε συνδυασμό με το ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο σχολείο το Σαββατοκύριακο και πρέπει να αποκατασταθούν προβλήματα)

Στην Ερέτρια - νηπιαγωγεία και γυμνάσιο

Σε περιοχές Τρικάλων

Σε περιοχές της Μαγνησίας