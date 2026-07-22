Έπεσαν Facebook και Instagram: Σοβαρά προβλήματα σύνδεσης και περιήγησης

Ξαφνικό «μπλακ άουτ» σημειώθηκε στις δημοφιλείς πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Meta, καθώς Facebook και Instagram τέθηκαν εκτός λειτουργίας, προκαλώντας αναστάτωση σε χιλιάδες χρήστες.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 14:30, το διαδίκτυο κατακλύστηκε από αναφορές χρηστών που διαπίστωσαν ότι δεν έχουν πρόσβαση στη σελίδα και δεν μπορούν να φορτώσουν το περιεχόμενο των εφαρμογών. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι γενικευμένο και να επηρεάζει τόσο τις mobile εφαρμογές (app) όσο και τις web εκδόσεις των πλατφορμών.



To error που εμφανίζεται στο facebook

Σύμφωνα με τις αναφορές σε πλατφόρμες καταγραφής προβλημάτων (όπως το Downdetector) αλλά και στο X.τα βασικότερα ζητήματα εντοπίζονται στα εξής, αδυναμία σύνδεσης (Login Issues). Πολλοί χρήστες αποσυνδέθηκαν ξαφνικά από τους λογαριασμούς τους και αδυνατούν να συνδεθούν ξανά, λαμβάνοντας μηνύματα σφάλματος (error).

Προβλήματα στην Περιήγηση (Feed Loading). Ακόμα και όσοι παρέμειναν συνδεδεμένοι, διαπιστώνουν ότι η αρχική σελίδα (feed) δεν ανανεώνεται, ενώ οι φωτογραφίες και τα βίντεο δεν φορτώνουν.

Κατά την προσπάθεια φόρτωσης του Facebook.com ή του Instagram μέσω browser, η σελίδα είτε αργεί υπερβολικά είτε εμφανίζει λευκή οθόνη με την ένδειξη «Η τοποθεσία δεν είναι διαθέσιμη».



Αυξήθηκαν οι αναφορές για το facebook | downdetector.gr