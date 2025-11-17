Έπεσαν σοβάδες σε δημοτικό σχολείο στην Ηγουμενίτσα: Στο «τσακ» γλίτωσαν μαθητές

Σε κακή κατάσταση βρίσκονται οι εγκαταστάσεις σε δημοτικό σχολείο στην Ηγουμενίτσα, καθώς έπεσαν σοβάδες ε θέτοντας σε κίνδυνο δεκάδες μαθητές δημουικού.

Συγκεκριμένα, όπως καταγέλλει ο Ηλίας Λαμπρούσης στο Mega, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στο 2ο δημοτικό σχολείο Ηγουμενίτσας, το περιστατικό έλαβε χώρα σε τάξη πρώτης δημοτικού. Ωστόσο, το γεγονός έγινε εν ώρα διαλείμματος οπότε οι μαθητές δεν βρίσκονταν εντός αίθουσας και δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

«Το κτίριο φώναζε SOS μία εβδομάδα πριν. Και οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων φώναζε με έγγραφα. Την προηγούμενη ημέρα ο σύλλογος έκανε διαμαρτυρία», καταγγέλλει ο πρόεδρος του Συλλόγου.

Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι σε άλλο σχολείο, έπεσε θερμοσίφωνας στις τουαλέτες του σχολείου, με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές εγκαταστάσεις.