Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία: Κλειστές λωρίδες και καθυστερήσεις στην κίνηση

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτή την ώρα στη Νέα Ιωνία, στο ύψος της «Αγίας Όλγας», αφού σαθρά τσιμέντα έπεσαν από την παρακείμενη γέφυρα.

Τροχαία | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτή την ώρα στη Νέα Ιωνία, στο ύψος της «Αγίας Όλγας», αφού σαθρά τσιμέντα αποκολλήθηκαν από την παρακείμενη γέφυρα και έπεσαν στο οδόστρωμα.

Λόγω πτώσης των δομικών υλικών από τη γέφυρα, παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντιστάσης στο ύψος του νοσοκομείου, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι. Ειδικά συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο.

