Έπεσαν τσιμέντα από γέφυρα στη Νέα Ιωνία: Κλειστές λωρίδες και καθυστερήσεις στην κίνηση

Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί αυτή την ώρα στη Νέα Ιωνία, στο ύψος της «Αγίας Όλγας», αφού σαθρά τσιμέντα αποκολλήθηκαν από την παρακείμενη γέφυρα και έπεσαν στο οδόστρωμα.
Λόγω πτώσης των δομικών υλικών από τη γέφυρα, παραμένει κλειστή η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντιστάσης στο ύψος του νοσοκομείου, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι. Ειδικά συνεργεία του δήμου απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο.
- Φοινικούντα: Πώς η AI «έκαψε» τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ
- Καιρός: Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει τις επόμενες ώρες - Πού θα φτάσει η θερμοκρασία -12 βαθμούς
- Το σαγανάκι μεγαλώνει το στήθος; Ριάλιτι του BBC στην Κέρκυρα δίνει την απάντηση
- Ιωάννα Τούνη: «Παρέλαβα τον Πάρη χάλια από το αεροδρόμιο τον πήγα στα επείγοντα»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.