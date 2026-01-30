Έπεσε το «100» της Άμεσης Δράσης: Οι πολίτες να καλούν στο 112 λέει η ΕΛΑΣ

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (30/01), καθώς «έπεσε» το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης μετά από τεχνική βλάβη με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί η γραμμή του «100».

Οι πολίτες καλούνται να παίρνουν το 112 για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, ζητά η αστυνομία.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, σε ενημέρωση που εξέδωσε στις 19:58, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ ανέφερε ότι «λόγω τεχνικής βλάβης του τηλεφωνικού κέντρου της Άμεσης Δράσης Αττικής 100, για οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη οι πολίτες να καλούν τον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112».

Στις 20:13 εκδόθηκε νέα ενημέρωση με την οποία γνωστοποιούσε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.