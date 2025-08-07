Έπεσε δέντρο στην Ερμού από τους δυνατούς ανέμους

Από τύχη δεν καταγράφηκε τραυματισμός κατά το περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 9:30 στον κεντρικότερο δρόμο της πρωτεύουσας την Ερμού.

Λόγω των εξαιρετικά ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα στον κουλουρτζή που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ταχέως.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.