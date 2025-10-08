Ένα διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος Tecnam φέρεται να έπεσε στο Τατόι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, το αεροσκάφος προσέκρουσε κατά τη διάρκεια της απογείωσης, καθώς δεν κατάφερε να πάρει ύψος.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι οι δύο επιβαίνοντες δεν ήταν δόκιμοι Ίκαροι της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά πιλότοι, οι οποίοι διακομίζονται με ασθενοφόρο στο 251 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Αρμόδια στελέχη του ΓΕΑ ξεκίνησαν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ σε βίντεο που δημοσιεύει το Orange Press Agency διακρίνεται το μικρό αεροσκάφος να βρίσκεται διαλυμένο εκτός διαδρόμου.