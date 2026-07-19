Έπεσε το Facebook: Χωρίς σύνδεση το site για χιλιάδες χρήστες - Τι ισχύει για το κινητό

Μαζικό πρόβλημα αντιμετωπίζει το Facebook τα τελευταία λεπτά, καθώς η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης έχει «πέσει», με χιλιάδες χρήστες να μην έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους.

Συγκεκριμένα, όταν κάποιος προσπαθεί να κάνει είσοδο ακόμα και στην αρχική του σελίδα, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα:

Πρόβλημα με το Facebook

Απ' ό,τι φαίνεται, το πρόβλημα δεν επηρεάζει τη σύνδεση μέσω των app για το Facebook και το Messenger μέσω κινητού, ενώ στην πλατφόρμα Down Detector, χιλιάδες χρήστες έχουν αναφέρει το ζήτημα που αντιμετωπίζουν από τους υπολογιστές τους.

Το πρόβλημα με το Facebook στο Down Detector