Σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε κατά την αεροπορική επίδειξη του Athens Flying Week 2026, καθώς έπεσε ένα μαχητικό αεροσκάφος Phantom στην Τανάγρα.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της πτώσης του Phantom

Τανάγρα - Αγωνία για τους πιλότους του Phantom

Οι καπνοί από την πτώση του Phantom στην Τανάγρα, όπως φαίνονται από την Χαλκίδα | Reader.gr

Όπως μετέδωσε από το σημείο ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, το αεροσκάφος ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και να πέφτει στο έδαφος. Η επίδειξη των αεροσκάφων της αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή.

Αμέσως μετά τη συντριβή σημειώθηκε έκρηξη, ενώ δεν υπάρχει προς ώρας επίσημη ενημέρωση για το αν οι δύο πιλότοι πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτίναξης.

Πυροσβεστικό ελικόπτερο εκτέλεσε ρίψεις νερού για να σβήσει η φωτιά που προκλήθηκε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος έχει κοπεί στα δύο και έχει ξεσπάσει φωτιά σε δύο διαφορετικά σημεία.