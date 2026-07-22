Έπεσε το ρεύμα, έκλεισαν τα φανάρια στην Αθήνα: Τρέχει η Πυροσβεστική - Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ

Χωρίς ρεύμα είναι από τις 15:20 και έπειτα αρκετές περιοχές στο κέντρο και κυρίως στην Κυψέλη, σε Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη.

Αρκετοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ δίχως ηλεκτροδότηση είναι πολλά καταστήματα. Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική έχει λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες και γι’ αυτόν τον λόγο πυροσβέστες με οχήματα κινούνται στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν.

