Έπεσε το ρεύμα, έκλεισαν τα φανάρια στην Αθήνα: Τρέχει η Πυροσβεστική - Εγκλωβισμοί σε ασανσέρ

Χωρίς ρεύμα είναι από τις 15:20 και έπειτα αρκετές περιοχές στο κέντρο και κυρίως στην Κυψέλη, σε Εξάρχεια, Κολωνάκι και Γκύζη.
Αρκετοί σηματοδότες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, ενώ δίχως ηλεκτροδότηση είναι πολλά καταστήματα. Ταυτόχρονα, η Πυροσβεστική έχει λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς σε ανελκυστήρες και γι’ αυτόν τον λόγο πυροσβέστες με οχήματα κινούνται στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν.
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