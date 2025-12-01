Επέτειος ένος έτους για το Μετρό Θεσσαλονίκης... χωρίς μετρό: Πότε επαναλειτουργεί σύμφωνα με τον Κυρανάκη

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ενημέρωσε ότι σε δέκα μέρες θα λειτουργήσει και πάλι το Μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει κλείσει από τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου.

Μιλώντας στο Action24, με αφορμή την επέτειο ενός έτους από τη δημιουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη, δήλωσε: «Στις 11 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά το μετρό της Θεσσαλονίκης. Είναι γενέθλια με δοκιμές ασφαλείας για την επέκταση και τώρα δεν τα νιώθουμε τόσο τα γενέθλια, διότι είναι κλειστό.

Αυτό το οποίο δεν έχει συνηδειτοποιήσει πολύς κόσμος είναι ότι τον Μάρτιο, από το ένα άκρο της πόλης, μέχρι το άλλο άκρο, τη Δυτική Θεσσαλονίκη και τη Σίνδο, θα μπορούσες να πηγαίνεις με μέσα σταθερής τροχιάς γιατί ενεργοποιήθηκε και ο Προαστιακός. Άρα λοιπόν, το Μετρό είναι πραγματικά μια συγκοινωνιακή επανάσταση στη Θεσσαλονίκη.

Ταυτόχρονα, κυκλοφορούσαν 240 λεωφορεία το 2019 τώρα κυκλοφορούν 500, δηλαδή έχουμε υπερδιπλασιασμό. Ταυτόχρονα τα έξυπνα φανάρια έχουν βοηθήσει λίγο.

Υπάρχει μια μελέτη κατά την οποία σύμφωνα με τη Google, βοήθησε λίγο στο να ρυθμιστεί καλύτερα η κυκλοφορία. Αλλά η μεγάλη βοήθεια θα είναι το fly over που θα ολοκληρωθεί το 2027».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης ο Κωσνταντίνος Κυρρανάκης τόνισε ότι θα υπάρξει μεγάλη αποσυμφόρηση και στην Αθήνα, με τα σχέδια για την τέταρτη γραμμή.