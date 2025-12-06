Επέτειος Γρηγορόπουλου: Έκλεισαν ξανά οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»

Έκλεισαν εκ νέου οι σταθμοί στο μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» ενόψει των διαδηλώσεων για την 17η επέτειο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάση, ενώ οι επιβάτες που θέλουν να αλλάξουν γραμμή από το Σύνταγμα εναλλακτικά μπορούν να αλλάξουν στην Ομόνοια παίρνοντας τον ηλεκτρικό.
