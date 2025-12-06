Μενού

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Έκλεισαν ξανά οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»

'Εκλεισαν ξανά οι9 σταθμοί του μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», ενόψει διαδηλώσεων για τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο.

Έκλεισαν εκ νέου οι σταθμοί στο μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» ενόψει των διαδηλώσεων για την 17η επέτειο του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. 

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιούν στάση, ενώ οι επιβάτες που θέλουν να αλλάξουν γραμμή από το Σύνταγμα εναλλακτικά μπορούν να αλλάξουν στην Ομόνοια παίρνοντας τον ηλεκτρικό. 

