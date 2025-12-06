Επέτειος Γρηγορόπουλου: Με φύλαξη ΜΑΤ και το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα

Δίχως εντάσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη μαθητική - φοιτητική πορεία για την επέτειο μνήμης της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Αναμένονται νέες κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις μετά τις 17:00.
Η πορεία πραγματοποιήθηκε υπό τη στενή επιτήρηση διμοιριών των ΜΑΤ, ενώ διμοιρίες είχαν τοποθετηθεί και πέριξ του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα, όπως φαίνεται από το βίντεο του Orange Press Agency.
Οι σταθμοί του μετρό «Πανεπιστήμιο» και «Σύνταγμα» λειτουργούν κανονικά αυτή την ώρα, αλλά αναμένεται να κλείσουν ξανά στις 17:00.
