Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Τι ισχύει για σχολεία και πανεπιστήμια την 17η Νοέμβρη

Για τις εορταστικές εκδηλώσεις της 17ης Νοεμβρίου προετοιμάζονται οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να τιμήσουν την μνήμη για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το ετήσιο σχολικό πρόγραμμα.

Επέτειος Πολυτεχνείου 2025: Τι ισχύει για σχολεία και πανεπιστήμια

Όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, η παρουσία των μαθητών είναι υποχρεωτική την ημέρα της επετείου. Όλοι οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν κανονικά στο σχολείο το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, καθώς θα τηρηθεί απουσιολόγιο και οι απουσίες θα θεωρηθούν αδικαιολόγητες, όπως σε κάθε άλλη σχολική εκδήλωση.

Μετά την καταγραφή παρουσιών, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τα αφιερωματικά δρώμενα και τις εκδηλώσεις που έχουν ετοιμάσει οι σχολικές κοινότητες, είτε στην αίθουσα εκδηλώσεων είτε στον χώρο συγκέντρωσης κάθε σχολείου.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας ορίζει τα εξής:

«Ανήμερα της 17ης Νοεμβρίου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκδηλώσεις. Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων».

Όπως κάθε χρόνο, τα πανεπιστήμια της χώρας θα παραμείνουν κλειστά ανήμερα της επετείου του Πολυτεχνείου. Επίσης, δεν θα λειτουργήσουν τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα θρανία την Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

