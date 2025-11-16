Επέτειος Πολυτεχνείου: Κλειστοί σταθμοί του μετρό τη Δευτέρα 17/11 - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Κλείνουν αύριο Δευτέρα 17 Νοεμβρίου κεντρικοί σταθμοί του μετρό με εντολή της αστυνομίας ενόψει της πορείας που θα πραγματοποιηθεί προς την αμερικανική πρεσβεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Ειδικότερα, στις 14:00 κλείνουν οι σταθμοί του Μετρό, Ομόνοια (Γραμμές 1 & 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός και Μέγαρο Μουσικής.
Οι συρμοί θα διέρχονται από τους σταθμούς αυτούς χωρίς στάση, ενώ οι επιβάτες καλούνται να προγραμματίσουν αντίστοιχα τα δρομολόγιά τους και να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές μεταφορές.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθηνάς
Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και η στάση των οχημάτων.
Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ ενώ τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με αστυνομικές δυνάμεις που ξεπερνούν τους 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.
