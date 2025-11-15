Eπέτειος Πολυτεχνείου: Κλίμα συγκίνησης στις πρώτες εκδηλώσεις μνήμης

Σε κλίμα συγκίνησης ξεκίνησε η πρώτη εκ των τριών ημερών εορτασμού μνήμης της 52ης επετείου του Πολυτεχνείου, με τις πύλες του να ανοίγουν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 15/11 και πλήθος κόσμου να τιμά με την παρουσία του τη μνήμη των νεκρών της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν ανήμερα της επετείου τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου με πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Συγκεκριμένα, σήμερα και αύριο οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και θα κλείσουν στη 1 το μεσημέρι.

Μέσα στο Πολυτεχνείο έχουν ήδη φτάσει φοιτητικοί σύλλογοι που αποτίουν φόρο τιμής για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Νοεμβρίου 1973 ενώ κατά τη διάρκεια του τριήμερου, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, προβολές ντοκιμαντέρ και παραδόσεις φοιτητικών συλλόγων με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στα γεγονότα. Σήμερα στις 5 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί αντίστοιχη εκδήλωση.

Στο κέντρο της Αθήνας ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 6 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 6 το πρωί της Τρίτης. Οι περιορισμοί εστιάζονται στους δρόμους γύρω από το Πολυτεχνείο, όπου απαγορεύεται η στάθμευση και οι σταθμοί. Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ.

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς και ελικόπτερο που θα μεταδίδει εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.