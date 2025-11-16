Επέτειος Πολυτεχνείου: Ποια κόμματα κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο

Φόρο τιμής στους νεκρούς που έχασαν τη ζωή τους στο Πολυτεχνείο το 1973 απέτισαν εκπρόσωποι των κομμάτων, καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο ενόψει της αυριανής επετείου.

Συγκεκριμένα, Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής βρέθηκε στο μνημείο του Πολυτεχνείου και κατέθεσε στεφάνι με τον Παύλο Χρηστίδη να δηλώνει:

«52 χρόνια μετά την εξέγερση των νέων στο Πολυτεχνείο, η παρουσία της νέας γενιάς, σήμερα εδώ, δείχνει ότι οι Έλληνες θυμούνται, μαθαίνουν από την ιστορία και υπερασπίζονται τα αιτήματα για “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία».

Μεταξύ άλλων τόνισε: «Είναι υποχρέωση, όλων μας, να τιμούμε το παρελθόν, αλλά κυρίως να αγωνιζόμαστε για το αύριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική πρόοδο και ειρήνη».

Κατάθεση στεφάνων από αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ με επικεφαλής τον Δημήτρη Αρβανιτάκη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, και τον Βαγγέλη Μαγνήσαλη, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ, κατέθεσαν στεφάνια σήμερα στον χώρο του Πολυτεχνείου και προέβησαν στις εξής δηλώσεις, μεταξύ άλλων:

Ο Δημήτρης Αρβανιτάκης δήλωσε: «Το Κόμμα μας τιμά τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και τιμά επίσης τους νεκρούς και όλους τους αγωνιστές του. Τα συνθήματα του εμπνέουν και σήμερα τον λαό μας στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν»

Εκ μέρους της ΚΝΕ, ο Βαγγέλης Μαγνήσαλης είπε: «Τιμάμε τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, συνεχίζοντας τον αγώνα για τα ανεκπλήρωτα ιδανικά, τα επίκαιρα συνθήματά του, στον αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την εμπλοκή της χώρας που αναβαθμίζεται με τις επικίνδυνες ενεργειακές και στρατιωτικές συμφωνίες που υπογράφει η κυβέρνηση και στηρίζουν τα κόμματα του συστήματος.

Στο μνημείο του Πολυτεχνείου ο Στέφανος Κασσελάκης

Συνοδευόμενος από αγωνιστές της αντιδικτατορικής πάλης που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από το καθεστώς των συνταγματαρχών, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Πολυτεχνείου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Κινήματος Αλλαγής «ανάμεσά τους βρέθηκε η Μέλπω Λεκατσά – η θρυλική «φαρμακοποιός του Πολυτεχνείου». Σε ηλικία μόλις 20 ετών, ως φοιτήτρια της Φαρμακευτικής, έζησε από κοντά τα γεγονότα της Νομικής, πέρασε στην παρανομία, έμεινε για μήνες κυνηγημένη και αποκλεισμένη από τους γονείς της και συμμετείχε ενεργά στην εξέγερση του Πολυτεχνείου. Εκεί είχε την ευθύνη του αυτοσχέδιου φαρμακείου, περιθάλποντας τραυματίες και συναγωνιστές, πριν συλληφθεί από το ΕΑΤ-ΕΣΑ στις 24 Δεκεμβρίου 1973».

Μαζί με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας ήταν κι ο Σωτήρης Τσιακμάκης, ο οποίος, ως φοιτητής του Μαθηματικού στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθη τον Ιούνιο του 1969 ως αντιφρονούντας και οδηγήθηκε στις διαβόητες φυλακές Αβέρωφ.

Παρούσα επίσης η Αλκμήνη Ψιλοπούλου, τότε φοιτήτρια της Φιλοσοφικής, που συνελήφθη και βασανίστηκε άγρια για τη δράση της. Στο πλευρό του Στέφανου Κασσελάκη βρέθηκαν και οι αντιστασιακοί Κοσμάς Ιωαννίδης και Ανδρέας Κοντογιώργος, τιμώντας μαζί εκείνες την επέτειο.