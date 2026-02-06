Επί ποδός ο Έβρος: Αναμένεται εισροή μεγάλου όγκου νερού

Σε συναγερμό βρίσκεται ο Έβρος, καθώς αναμένεται σημαντική εισροή μεγάλου όγκου υδάτων στους ποταμούς Άρδα και Έβρο εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προς αποφυγή ατυχημάτων και για την προστασία της περιουσίας των πολιτών, η δημοτική Αρχή συστήνει:
- Οι κτηνοτρόφοι να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη απομάκρυνση του ζωικού τους κεφαλαίου από τις παραποτάμιες περιοχές εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
- Οι αγρότες να απομακρύνουν γεωργικά μηχανήματα, αντλητικά συγκροτήματα και λοιπό εξοπλισμό από τις ζώνες υψηλού κινδύνου.
- Οι πολίτες να αποφεύγουν κάθε είδους μετακίνηση, εργασία ή δραστηριότητα (κυνήγι, ψάρεμα, περίπατο) πλησίον των αναχωμάτων και των κοιτών των ποταμών.
