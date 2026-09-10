Έπιασε τα 200 στη Συγγρού και το ανέβασε στο TikTok: Στα χνάρια του «γκαζοφονιά» οι αρχές

Ένας οδηγός που καταγράφηκε να οδηγεί με ταχύτητα άνω των 200 χλμ./ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, όπου το όριο είναι 90 χλμ./ώρα, βρίσκεται πλέον στο στόχαστρο των αρχών.

Το βίντεο που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στο TikTok δείχνει έναν οδηγό πολυτελούς οχήματος να κινείται στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Συγγρού με ταχύτητα που ξεπερνάει τα 200 χλμ./ώρα.

Στην περιγραφή της ανάρτησης αναφέρεται ταχύτητα 58 μέτρων ανά δευτερόλεπτο, περίπου 201,6 χλμ./ώρα, δηλαδή σχεδόν διπλάσια από το επιτρεπτό όριο των 90 χλμ./ώρα.

«Διαστημόπλοιο» στη Συγγρού

Η Λεωφόρος Συγγρού αποτελεί την πιο μεγάλη ευθεία της Αθήνας, με μήκος 4,4 χιλιόμετρα και έως πέντε λωρίδες κυκλοφορίας σε κάθε ρεύμα σε ορισμένα σημεία.

Πρόκειται για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, ο οποίος έχει αυστηρά όρια ταχύτητας και από την αρχή του τρέχοντος έτους διαθέτει ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα καμερών επιτήρησης στην Ελλάδα.

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Οι κάμερες αυτές περιλαμβάνουν τόσο συσκευές μέτρησης ταχύτητας όσο και κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά στο ρεύμα καθόδου.

Το βίντεο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς και να ζητούν την επιβολή αυστηρών προστίμων στον οδηγό.

Η αυξημένη παρουσία αστυνομικών και συστημάτων επιτήρησης στην περιοχή έχει μετατρέψει τη Λεωφόρο Συγγρού σε έναν από τους πιο καλά ελεγχόμενους δρόμους της Αθήνας, καθιστώντας τέτοιες παραβάσεις ιδιαίτερα επικίνδυνες και πιθανώς πολύ κοστοβόρες για τους παραβάτες.