Σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom: Θρήνος για τις ζωές που χάθηκαν στην Τανάγρα

Σε κλίμα οδύνης κηδεύεται σήμερα (9/10) στις 10:00 στον Πύργο ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας, ένας από τους πιλότους του μοιραίου Phantom. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου από τον Μητροπολίτη Ηλείας, Αθανάσιο.

Συγγενείς και φίλοι έχουν ήδη προσέλθει στον ναό, ενώ αναμένεται να παραστεί ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο αρχηγός ΑΤΑ, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Το απόγευμα, στις 16:30, τελείται η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Οι δύο αξιωματικοί σκοτώθηκαν το Σάββατο, όταν το μαχητικό F-4 Phantom κατέπεσε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week, στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Συντριβή Phantom - Οικονομική στήριξη από τη Βουλή των Ελλήνων

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ανακοίνωσε, πως η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην «υιοθεσία» των παιδιών των δύο πιλότων, του 37χρονου σμηναγού Δημήτρη Πέτρου και του 40χρονου επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια.

Η «υιοθεσία» αφορά οικονομική στήριξη των παιδιών μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον σπουδάζουν, με ετήσιο ποσό 10.000 ευρώ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί μετά τον απαραίτητο έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.