Επίδαυρος: Ακυρώθηκε η σημερινή παράσταση λόγω των πυρκαγιών - Η ανακοίνωση του Εθνικού Θεάτρου

Σε ακύρωση της παράστασης «Μικροί Ιχνευτές – Τρωάδες», προχώρησε το Εθνικό Θέατρο όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, η οποία ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, ωστόσο οι συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι πυρκαγιές δεν επιτρέπουν την διεξαγωγή της παράστασης.

Το Εθνικό Θέατρο ενημερώνει το κοινό πως θα ακολουθήσει η επιστροφή των χρημάτων των εισιτηριών, με την παροχή αναλυτικών οδηγιών για την αποζημίωση των θεατών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Αγαπητοί θεατές, κατόπιν ενημέρωσης από τις αρμοδιες αρχές και για λόγους ασφαλείας εν μέσω των πυρκαγιών είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την σημερινή παράσταση.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Στις ηλεκτρονικές αγορές θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τραπέζης που είναι συνδεδεμένοι με τις κάρτες αγοράς. Για pos και μετρητά η επιστροφή θα πραγματοποιηθεί στα φυσικά σημεία πωλήσεις του Φεστιβάλ Αθηνών και

Επιδαύρου στην πλατεία Συντάγματος και Πειραιώς 260 ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Παρασκευή 10:00-18:00. Αν επιθυμείτε αλλαγή για την παράσταση του Σαββάτου απευθυνθείτε στα ταμεία».