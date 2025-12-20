Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει πάλι η πλατφόρμα για αιτήσεις

Χωρίς καμία μεταβολή στα ποσά και στα εισοδηματικά κριτήρια πρόκειται να χορηγηθεί το 2026 το Επίδομα Παιδιού Α21, που αποτελεί το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που στηρίζει οικογένειες με παιδιά.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν στις αρχές του έτους, ενώ οι πληρωμές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται ανά δίμηνο, όπως και τα προηγούμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν τον Φεβρουάριο ή Μάρτιο του 2026 και πρόκειται να ισχύουν για ολόκληρο τον χρόνο.

Σημειώνεται πως νέα αίτηση απαιτείται μόνο σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων ενώ για όσους δεν υπέβαλαν αίτηση την προηγούμενη χρονιά, μπορούν να το πραγματοποιήσουν φέτος έως τις 15 Ιανουαρίου για την εκκαθάριση τυχόν εκκρεμοτήτων.

Πρόγραμμα πληρωμών 2026

Το επίδομα θα καταβάλλεται κάθε δύο μήνες, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

1η δόση: Τελευταία εργάσιμη Μαρτίου (Ιανουάριος – Φεβρουάριος)

Τελευταία εργάσιμη Μαρτίου (Ιανουάριος – Φεβρουάριος) 2η δόση: Τελευταία εργάσιμη Μαΐου (Μάρτιος – Απρίλιος)

Τελευταία εργάσιμη Μαΐου (Μάρτιος – Απρίλιος) 3η δόση: Τελευταία εργάσιμη Ιουλίου (Μάιος – Ιούνιος)

Τελευταία εργάσιμη Ιουλίου (Μάιος – Ιούνιος) 4η δόση: Τελευταία εργάσιμη Σεπτεμβρίου (Ιούλιος – Αύγουστος)

Τελευταία εργάσιμη Σεπτεμβρίου (Ιούλιος – Αύγουστος) 5η δόση: Τελευταία εργάσιμη Νοεμβρίου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος)

Τελευταία εργάσιμη Νοεμβρίου (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος) 6η δόση: Τελευταία εργάσιμη Δεκεμβρίου (Νοέμβριος – Δεκέμβριος)

Η τελευταία δόση του έτους θα καταβληθεί τον Δεκέμβρ

Ποσά επιδόματος για το 2026

Τα ποσά του επιδόματος παραμένουν σταθερά και διαμορφώνονται ως εξής:

Πρώτο και δεύτερο παιδί: 70€, 42€ ή 28€ τον μήνα

70€, 42€ ή 28€ τον μήνα Τρίτο παιδί και κάθε επόμενο: 140€, 84€ ή 56€ τον μήνα

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία (Α, Β ή Γ).