Επιδότηση διακοπών έως 300€ για όλους - Δωρεάν 6 νησιά του Αιγαίου σε δικαιούχους κοινωνικού τουρισμού

Νέα παράταση στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), λόγω της μεγάλης συμμετοχής.

Η προθεσμία παρατείνεται έως και την Τετάρτη 29 Απριλίου και ώρα 23:59 για όλους τους ΑΦΜ, προκειμένου να διεκδικήσουν το πολυπόθητο voucher για φθηνές ή ακόμη και δωρεάν διακοπές σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

