Επιδρομή της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής χωρίς άδεια - Συνελήφθησαν δύο γυναίκες για μαστροπεία

Κατά τη διάρκεια ελέγχων σε οίκους ανοχής που λειτουργούσαν παράνομα, παρά το γεγονός ότι ο δήμος τους είχε κλείσει, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικων στη Θεσσαλονίκη.

Οι ειδικοί έλεγχοι διενεργήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, 30 Ιανουαρίου, από το Τμήμα Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αντικειμένων, στο πλαίσιο επιχείρησης για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και γενετήσιας εκμετάλλευσης, αλλά και για τον έλεγχο νομιμότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων χώρων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε δύο οίκους ανοχής, οι οποίοι φέρονται να λειτουργούσαν χωρίς την απαραίτητη άδεια, ενώ μάλιστα είχε αποφασιστεί το κλείσιμο του από τις δημοτικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο γυναίκες, οι οποίες φέρονται να εκμεταλλεύονταν οικονομικά τα έσοδα από την πορνεία, ενώ άλλες δύο γυναίκες που εκδίδονταν επ' αμοιβή εντοπίστηκαν στον ίδιο χώρο.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το ποσό των 300 ευρώ, τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις, αντικείμενα που σχετίζονται με ερωτικές υπηρεσίες, καθώς και διαφημιστικές κάρτες.

Οι συλληφθείσες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για μαστροπεία και παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή και αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ κινείται η διαδικασία για την επανασφράγιση των οίκων ανοχής.