Επιχειρηματίας στο Βόλο είχε σπίτι του ολόκληρο «οπλοστάσιο»

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε έναν 44χρονο επιχειρηματία, γνωστό στον χώρο της ψυχαγωγίας, για παράνομη οπλοκατοχή.

Στο σπίτι του βρέθηκαν μαχαίρια, ρόπαλα και ένα ξίφος, τα οποία ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε για συλλογή.

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από ανώνυμη καταγγελία στην Αστυνομία, η οποία ανέφερε ότι ο άνδρας διατηρούσε στο σπίτι του συλλογή από μαχαίρια και άλλα αντικείμενα. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και στον χώρο του μπαρ που διατηρεί, βρέθηκαν πτυσσόμενα γκλομπ, ρόπαλα και το ξίφος, τα οποία κατασχέθηκαν.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε στην απολογία του ότι συλλέγει τα αντικείμενα για πολλά χρόνια, μερικά από τα οποία ήταν δώρα και άλλα τα είχε αγοράσει ο ίδιος.

Για το ιαπωνικό σπαθί, ανέφερε ότι του το είχε δωρίσει η μητέρα του. Εξήγησε επίσης ότι η συλλογή του βρισκόταν σε ειδική προθήκη που καταστράφηκε κατά τις πλημμύρες του «Daniel», με αποτέλεσμα να τα αποθηκεύσει προσωρινά σε κλειδωμένο καμαράκι του σπιτιού του, το οποίο μάλιστα είχε κάμερα ασφαλείας.

Η εισαγγελέας υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με τον νέο νόμο για τα όπλα, τα μαχαίρια γενικής και ειδικής χρήσης δεν απαιτούν άδεια, αλλά πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια. Το Δικαστήριο αθώωσε τον επιχειρηματία για πλημμελή φύλαξη όπλων, ωστόσο τον έκρινε ένοχο για την οπλοκατοχή του ξίφους και των ροπάλων.

Τα μαχαίρια θα του επιστραφούν, ενώ το ξίφος και τα ρόπαλα θα κατασχεθούν. Ο 44χρονος δήλωσε ότι θα συμβουλευτεί την Αστυνομία για τον σωστό τρόπο φύλαξης της συλλογής του στο μέλλον.

