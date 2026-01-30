Μενού

Επιχείρηση απεγκλωβισμού 4 ατόμων από όχημα που «έμεινε» σε κλειστή γέφυρα στο Διδυμότειχο

Η Πυροσβεστική πραγματοποιήσε επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσάρων ατόμων από όχημα που ακινητοποιήθηκε σε κλειστή γέφυρα στο Διδυμότειχο.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβεστική
Πυροσβεστική | Intime
  • Α-
  • Α+

Επιχείρηση απεγκλωβισμού οργάνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου καθώς τέσσερα άτομα εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο, λίγο πριν την γέφυρα Ευγενικού – Βρυσικών.

Πρόκειται για δύο ζευγάρια που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν όταν ο οδηγός προσπάθησε να περάσει τη γέφυρα από την πλευρά του χωριού Ευγενικό, όπου το έσβησε η μηχανή με αποτέλεσμα να καλέσουν την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα και 4 άνδρες όπου και μετέφεραν με διασωστικό τους τέσσερεις επιβαίνοντες. Να σημειωθεί ότι ο χώρος ήταν κλειστός με απαγορευτική σήμανση λόγω της υπερχείλισης του ποταμού .

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ