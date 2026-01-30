Επιχείρηση απεγκλωβισμού 4 ατόμων από όχημα που «έμεινε» σε κλειστή γέφυρα στο Διδυμότειχο

Επιχείρηση απεγκλωβισμού οργάνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου σήμερα, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου καθώς τέσσερα άτομα εγκλωβίστηκαν σε αυτοκίνητο, λίγο πριν την γέφυρα Ευγενικού – Βρυσικών.
Πρόκειται για δύο ζευγάρια που επέβαιναν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν όταν ο οδηγός προσπάθησε να περάσει τη γέφυρα από την πλευρά του χωριού Ευγενικό, όπου το έσβησε η μηχανή με αποτέλεσμα να καλέσουν την Πυροσβεστική.
Στο σημείο έσπευσαν δυο οχήματα και 4 άνδρες όπου και μετέφεραν με διασωστικό τους τέσσερεις επιβαίνοντες. Να σημειωθεί ότι ο χώρος ήταν κλειστός με απαγορευτική σήμανση λόγω της υπερχείλισης του ποταμού .
- Διαρροή ερωτικού βίντεο πυροδοτεί διπλή παραίτηση και ένταση στην κυβέρνηση του Μαυροβουνίου
- Οι κόντρες για τα Ίμια, το... ευγενικό SMS στους γαλάζιους κι αυτό που ενώνει Καμμένο-Κασσελάκη
- «Γιάννη άκουσες; Τούρκοι κομάντος πατήσανε ελληνικό έδαφος»: Ο Γιάννης Πολίτης θυμάται το βράδυ των Ιμίων
- Το συγκινητικό αποχαιρετιστήριο βίντεο για την Ελένη Βουλγαράκη από το ραδιόφωνο - Δάκρυσε στο τέλος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.