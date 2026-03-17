Επιχείρηση απεγκλωβισμού εργάτη στην Άρτα: Καταπλακώθηκε από χώματα στο Κλειστό

Μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού εργάτη στην Άρτα βρίσκεται σε εξέλιξη από την Πυροσβεστική, μετά από κατολίσθηση χωμάτων, που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε οδικό έργο, πριν από το χωριό Κλειστό.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η κινητοποίηση των δυνάμεων διάσωσης είναι καθολική, καθώς τα επόμενα λεπτά θεωρούνται κρίσιμα για την τύχη του ανθρώπου.

Το ατύχημα συνέβη σε σημείο πριν την είσοδο του χωριού Κλειστό, όπου βρίσκονταν σε εξέλιξη χωματουργικές εργασίες για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, μεγάλος όγκος χωμάτων αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να καταπλακωθεί ο εργάτης και να εγκλωβιστεί κάτω από το χώμα.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκια της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνάδελφοί του και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν με κάθε μέσο να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του εγκλωβισμένου, ωστόσο εκφράζεται ανησυχία, λόγω της σοβαρότητας του περιστατικού.

Πρόκειται για εργάτη, ελληνικής καταγωγής, ηλικίας 50 περίπου χρονών.