Επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Χαλκιδική: Όχημα κόλλησε στο χιόνι

Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων από όχημα που είχε ακινητοποιηθεί στη Χαλκιδική έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (01/02) λόγω κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, τα τρία άτομα εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους λόγω χιονιού σε επαρχιακό δρόμο στην Αρναία Χαλκιδικής.

Κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να τους βοηθήσει και στο σημείο εστάλησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, που κατάφεραν να τους διασώσουν.

«Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν τρία άτομα, έπειτα από ακινητοποίηση του οχήματός τους σε χιονισμένο επαρχιακό δρόμο στην Δ.Ε. Αρναίας Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 3 πυροσβέστες με 1 όχημα» αναφέρεται, σχετικά.

