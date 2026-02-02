Μενού

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Χαλκιδική: Όχημα κόλλησε στο χιόνι

Η κακοκαιρία στη Χαλκιδική είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν στο όχημά τους τρία άτομα, που χρειάστηκαν τη βοήθεια της Πυροσβεστικής.

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Πυροσβεστική Υπηρεσία | Φωτ. Αρχείου: EUROKINISSI
Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων από όχημα που είχε ακινητοποιηθεί στη Χαλκιδική έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (01/02) λόγω κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, τα τρία άτομα εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους λόγω χιονιού σε επαρχιακό δρόμο στην Αρναία Χαλκιδικής. 

Κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να τους βοηθήσει και στο σημείο εστάλησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, που κατάφεραν να τους διασώσουν. 

«Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν τρία άτομα, έπειτα από ακινητοποίηση του οχήματός τους σε χιονισμένο επαρχιακό δρόμο στην Δ.Ε. Αρναίας Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 3 πυροσβέστες με 1 όχημα» αναφέρεται, σχετικά. 

 

