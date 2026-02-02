Επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Χαλκιδική: Όχημα κόλλησε στο χιόνι

Επιχείρηση απεγκλωβισμού τριών ατόμων από όχημα που είχε ακινητοποιηθεί στη Χαλκιδική έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής (01/02) λόγω κακοκαιρίας.
Σύμφωνα με τα όσα γίνονται γνωστά, τα τρία άτομα εγκλωβίστηκαν με το αυτοκίνητό τους λόγω χιονιού σε επαρχιακό δρόμο στην Αρναία Χαλκιδικής.
Κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να τους βοηθήσει και στο σημείο εστάλησαν τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα, που κατάφεραν να τους διασώσουν.
«Σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν τρία άτομα, έπειτα από ακινητοποίηση του οχήματός τους σε χιονισμένο επαρχιακό δρόμο στην Δ.Ε. Αρναίας Χαλκιδικής. Επιχείρησαν 3 πυροσβέστες με 1 όχημα» αναφέρεται, σχετικά.
- Νέα Πέραμος: Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία - Ο επιχειρηματίας με τον οποίο φέρεται να είχε σχέση ο 27χρονος
- Ανοίγει ο διάλογος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση: Ποια άρθρα βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση
- Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες - Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία
- Η... λάθος παρέμβαση του Ρουβίκωνα - Ήθελαν τη Βιολάντα, αλλά μπήκαν σε λάθος εταιρεία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.