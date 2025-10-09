Έλαβε χώρα παροχή συνδρομής σε επιχείρηση απεγκλωβισμού τεσσάρων ατόμων, στη θαλάσσια περιοχή Καρδία Σαντορίνης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένας 60χρονος τραυματίστηκε. Στο σημείο επιχειρούν ένα πλοίο του Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), μία λάντζα και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) από ξηράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές.