Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο - Συνδράμει και ελικόπτερο

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ταΰγετο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση διεξάγεται κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές.
Διατέθηκε επίσης ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
