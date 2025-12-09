Μενού

Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο στον Ταΰγετο - Συνδράμει και ελικόπτερο

Για τον εντοπισμό του άνδρα στον Ταΰγετο, επιχειρούν 24 πυροσβέστες και εθελοντές, ενώ συνδράμει και ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

Πυροσβεστικό όχημα
Επιχείρηση διάσωσης άνδρα από δύσβατο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη στον Ταΰγετο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση διεξάγεται κοντά στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 24 πυροσβέστες και εθελοντές.

Διατέθηκε επίσης ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

 

