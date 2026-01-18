Επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο: Τέσσερις οι τραυματίες ορειβάτες - Μεταβαίνει ελικόπτερο

Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση απεγκλωβισμού της ομάδας των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Οι ορειβάτες βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε δύσβατο σημείο, κοντά στην κορυφή «Προφήτης Ηλίας».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της χουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής.

Για το λόγο αυτό έχει κινητοποιηθεί ήδη ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ το οποίο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική θα προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ μεταβαίνει ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.