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Επιχείρηση «Σκούπα» στην Εγνατία: Φίδι βγήκε για βιτρίνες και κατέληξε κυριολεκτικά στο φαράσι

Πανικός στην Εγνατία όταν ένα φίδι προσπάθησε να μπει σε μαγαζί. Δύο νεαροί το έπιασαν με μια σκούπα και έσωσαν την κατάσταση.

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Φίδι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Φίδι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης | Facebook / @Τύπος Θεσσαλονίκης - typosthes.gr
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Σκηνές που θυμίζουν ντοκιμαντέρ άγριας φύσης εκτυλίχθηκαν στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης, μετατρέποντας την οδό Εγνατία σε ζούγκλα για λίγα λεπτά. Οι ανυποψίαστοι περαστικοί δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν αντίκρισαν ένα φίδι να κάνει αμέριμνο τη βόλτα του στο πολυσύχναστο πεζοδρόμιο, βάζοντας μάλιστα πλώρη για να τρυπώσει στο εσωτερικό ενός καταστήματος.

Όπως ήταν φυσικό, η απρόσμενη επίσκεψη του ερπετού προκάλεσε ταραχή στους τριγύρω, με αρκετούς να κάνουν βήματα πίσω τρομαγμένοι. Ωστόσο, το μίνι-θρίλερ έληξε γρήγορα και αναίμακτα, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά δύο περαστικών.
 

Οι δύο ψύχραιμοι νεαροί πήραν την κατάσταση στα χέρια τους και, επιστρατεύοντας το πιο κλασικό ελληνικό «όπλο» –μία απλή σκούπα–, κατάφεραν με χειρουργικές κινήσεις να ακινητοποιήσουν και να μαζέψουν το φίδι με απόλυτη ασφάλεια. Το περιστατικό έληξε με χαμόγελα και ανακούφιση, με το ερπετό να απομακρύνεται και τους ρυθμούς της πόλης να επανέρχονται στην κανονικότητα.

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