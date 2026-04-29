Επιχείρηση σκούπα στις Αχαρνές: Βρήκαν ολόκληρο οπλοστάσιο σε σπίτι - 5 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες της Τρίτης (29/4/2026) σε οικισμούς των Αχαρνές, στο πλαίσιο σχεδιασμού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής της Ελληνική Αστυνομία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και δυνάμεις από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής. Στη δράση συνέδραμαν επίσης αστυνομικός σκύλος και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone).

Ολόκληρο οπλοστάσιο σε σπίτι

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε κατοικία, όπου εντοπίστηκε σημαντικός οπλισμός. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

6 πυροβόλα όπλα (4 πιστόλια και 2 περίστροφα)

2 κυνηγετικές καραμπίνες

2 αεροβόλα πιστόλια

4 μαχαίρια

1 σιδερογροθιά

6 σπρέι πιπεριού

230 φυσίγγια

Συλλήψεις και παραβάσεις

Συνολικά συνελήφθησαν πέντε άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες —κατά περίπτωση— για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μεταξύ άλλων για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους, καθώς και έλλειψη ΚΤΕΟ και παιδικών καθισμάτων.

Ρευματοκλοπές

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 925 μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούνταν για παράνομη ηλεκτροδότηση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.