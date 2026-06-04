Ένα καλοστημένο δίκτυο που λυμαινόταν τις ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις στη Δυτική Μακεδονία, εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μέσα από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Θερισμός», μπήκε τέλος στη δράση μιας σπείρας που είχε καταφέρει να υφαρπάξει πάνω από 2,4 εκατομμύρια ευρώ από τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ταυτόχρονες έρευνες σε Κοζάνη και Αγρίνιο, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε 14 άτομα, ανάμεσά τους ο «εγκέφαλος» και ο συντονιστής της οργάνωσης. Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 37 φυσικά πρόσωπα και 4 εταιρείες.

Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2019. Το σχέδιο ήταν απλό αλλά άκρως αποδοτικό: τα μέλη της οργάνωσης υπέβαλλαν σωρηδόν ψευδείς Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνοντας ότι νοικιάζουν ή καλλιεργούν τεράστιες αγροτικές εκτάσεις.

Στην πραγματικότητα, τα χωράφια αυτά δεν τους ανήκαν ποτέ. Επρόκειτο για εκτάσεις του Δημοσίου, δήμων, ακόμα και εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για να δώσουν νομιμοφάνεια στην απάτη, τα μέλη εμφανίζονταν εικονικά ως εκμισθωτές μεταξύ τους, δημιουργώντας έναν δαιδαλώδη ιστό ενοικιάσεων.

Ο ρόλος - «κλειδί» των ΚΥΔ

Η απάτη δεν θα μπορούσε να στηθεί χωρίς «εκ των έσω» βοήθεια. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν δύο υπάλληλοι από Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), οι οποίοι αναλάμβαναν να περνούν και να οριστικοποιούν τις «μαϊμού» αιτήσεις στο σύστημα. Η οργάνωση μάλιστα άλλαζε τα ΚΥΔ που χρησιμοποιούσε κάθε χρόνο, ώστε να θολώνει τα ίχνη της και να ξεγελά τους ελέγχους.

Στη συνέχεια, τα χρήματα από τις παράνομες επιδοτήσεις κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς όπου το αρχηγικό μέλος ήταν συνδικαιούχος, κάνοντας ο ίδιος απευθείας αναλήψεις. Πέρα από τα 2,4 εκατ. ευρώ της ευρωπαϊκής απάτης, οι Αρχές εντόπισαν και φορολογικές παραβάσεις μαμούθ, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.

Τι βρήκε η ΕΛ.ΑΣ. στις εφόδους

Κατά τη διάρκεια των εκτεταμένων ερευνών σε σπίτια, οχήματα και γραφεία, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων:

16.820 ευρώ σε μετρητά και 5 χρυσές λίρες.

Πλήθος τραπεζικών καρτών, βιβλιαρίων και εγγράφων.

Σφραγίδες (μία εκ των οποίων πλαστή με ανύπαρκτο Α.Φ.Μ.).

Δύο κυνηγετικά όπλα.