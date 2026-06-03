Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε ο εγκέφαλος του κυκλώματος - Η υπόγεια διαδρομή Κοζάνης - Αγρινίου

Τα σκάνδαλα με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έρχονται το ένα μετά το άλλο και σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος στο Αγρίνιο και την Κοζάνη, είχαν στήσει ακόμη και υπόγεια διαδρομή ανέμεσα στις δύο περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι στιγμής στην Κοζάνη και το Αγρίνιο έχουν καταγραφεί 13 συλλήψεις.

«Πλέον έχει ξηλωθεί το κουβάρι του σκανδάλου. Όσοι νόμιζαν ότι θα είναι στο απυρόβλητο ή θα είναι άτρωτοι, σήμερα θα είναι αυτοί που θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα στο Αγρίνιο και την Κοζάνη

Όπως επισημαίνει το thesspost.gr, ένα μέλος του κυκλώματος στην εν λόγω περιοχή, ο φερόμενος «εγκέφαλος», συνεργαζόταν με Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων, το οποίο συνδέεται με αρμόδιο φορέα του Αγρινίου.

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Ο ίδιος φέρεται να έχτισε μια περιουσία μέσω ομάδων παραγωγών που δημιουργούσε για λογαριασμό ενός μεγαλοεπιχειρηματία στον κλάδο του εξοπλισμού γεωργικών μηχανημάτων, εξασφαλίζοντας αγορές για μηχανήματα της εταιρείας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να νοίκιαζε αποθηκευτικό χώρο σε ένα από τα πιο υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Νέες συλλήψεις αναμένονται για την υπόθεση με επίκεντρο τη Θεσσαλία και σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών.



