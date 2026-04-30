Επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά των τουρκικών συμμοριών: Τρεις συλλήψεις μετά από ντου σε σπίτι

Περιπολικό της ΕΛΑΣ | (ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Στη σύλληψη τριών Τούρκων υπηκόων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία το μεσημέρι της Τετάρτης (29/4), οι οποίοι κατηγορούνται για κατά περίπτωση παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και αλλοδαπών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο επιχείρησης για την αντιμετώπιση τουρκικών εγκληματικών δικτύων που δρουν στην Ελλάδα.

Όπως έγινε γνωστό απο την ΕΛΑΣ, κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 3,54 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ενώ διαπιστώθηκε ότι δύο από τους συλληφθέντες δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην Ελλάδα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ σε βάρος τους θα επιβληθεί το μέτρο της διοικητικής απέλασης.

