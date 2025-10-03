Μενού

Επιχείρηση του ελληνικού «FBI» στον Έβρο: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι - Κατασχέθηκαν 147 πιστόλια

Οι αστυνομικοί στον Έβρο κατάσχεσαν και 190 γεμιστήρες. Μεγάλη η επιχείρηση του ελληνικού «FBI».

Αστυνομία στον Έβρο
Περιπολικό της ΕΛΑΣ στον Έβρο | Intime
Μεγάλη επιχείρηση έστησε η υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, όπως είναι γνωστό το ελληνικό «FBI», συλλαμβάνοντας στην περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, 13 αλλοδαπούς τουρκικής καταγωγής.

Οι Τούρκοι συνελήφθησαν, όπως ειπώθηκε, σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος διάφορων εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.

