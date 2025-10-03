Επιχείρηση του ελληνικού «FBI» στον Έβρο: Συνελήφθησαν 13 Τούρκοι - Κατασχέθηκαν 147 πιστόλια

Μεγάλη επιχείρηση έστησε η υποδιεύθυνση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδας, όπως είναι γνωστό το ελληνικό «FBI», συλλαμβάνοντας στην περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, 13 αλλοδαπούς τουρκικής καταγωγής.
Οι Τούρκοι συνελήφθησαν, όπως ειπώθηκε, σε περιοχή του Σουφλίου, στον Έβρο, ενώ στην κατοχή τους εντοπίστηκαν 147 πιστόλια, 190 γεμιστήρες, καθώς και πλήθος διάφορων εξαρτημάτων και τμημάτων όπλων.
- Με τσουρέκι ο Βασίλης Μπισμπίκης στην ιδιοκτήτρια της μάντρας μετά το τροχαίο - Τι λέει η κάτοικος Φιλοθέης
- H παρέμβαση Δένδια υπέρ Ρούτσι, η ατάκα της Κοβέσι για Μυλωνάκη και οι μπηχτές Κοτζιά σε Τσίπρα
- Έλληνας καθηγητής ξεσπά για τους φοιτητές του: «Αδιανόητο, ασκήσεις δημοτικού και δεν μπορείτε να κάνετε απλές πράξεις»
- Πασίγνωστη πορνοστάρ αναζητά 10 παρθένους για να μπουν αμισθί στο OnlyFans της
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.