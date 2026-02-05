Επικαιροποιήθηκε το Έκτακτο Δελτίο Καιρού: Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις τις επόμενες ώρες

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (4/2) επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, με την πρόγνωση να κάνει λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.
Πιο αναλυτικαά, προβλέπονται:
1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:
- στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα
- στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ
- στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα
- στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής
- στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής.
2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.
- Τραγωδία στη Χίο: Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε θερμική κάμερα - Τι απαντά το Λιμενικό
- Η τραγωδία με την πτώση του C-130 στο όρος Όθρυς - Οι 63 νεκροί και το «κρυφό» φορτίο
- Ο αθόρυβος κίνδυνος του ραδονίου: Πώς το μετράμε στο σπίτι - Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
- Σενάριο επιστροφής της Ελένης Τσολάκη στο Open - Η ανοιχτή πόρτα και οι συζητήσεις
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.