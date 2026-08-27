«Επικίνδυνες συνθήκες»: Συναγερμός για τον κίνδυνο πυρκαγιάς – Τι να κάνετε αν δείτε καπνό

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα καθώς και να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας απευθύνει το Πυροσβεστικό Σώμα. Η Πυροσβεστική επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι «διανύουμε τον τέταρτο μήνα της αντιπυρικής περιόδου» ενώ υπογραμμίζει ότι το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των πολιτών, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου.

Ειδικότερα η Πυροσβεστική απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες:

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με: τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr

Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

Επιπλέον τονίζει ότι έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι - περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στην σχετική Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Ακόμη η Πυροσβεστική σημειώνει ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην παραπάνω Πυροσβεστική Διάταξη, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα τα οποία ορίζονται στην Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Παράλληλα από το Πυροσβεστικό Σώμα υπογραμμίζεται ότι προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα, ενώ επισημαίνεται η υποχρέωση, των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, για τον καθαρισμό και την συντήρησή τους, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

Τηλεφωνήστε αμέσως στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε

το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

την ένταση του ανέμου στην περιοχή και

το είδος της βλάστησης που καίγεται

Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός!

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας», σημειώνει η Πυροσβεστική.

Σε γενική επιφυλακή αύριο

Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όπου στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται αύριο ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 5), όπως ανακοίνωσε το Πυροσβεστικό Σώμα.

Επίσης, σε μερική επιφυλακή θα είναι το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών που στην περιοχή ευθύνης τους αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4), σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς -Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρόδου και Καρπάθου ενώ πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Για τις περιοχές αυτές, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, εφαρμόζεται το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και «ευπαθείς» περιοχές.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών θα είναι ακραίος σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς θα επικρατούν εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωσή τους.

Παράλληλα το Πυροσβεστικό Σώμα απευθύνει έκκληση στους πολίτες:

1. Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως

i. το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

ii. η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης,

iii. η χρήση υπαίθριων ψησταριών,

iv. το κάπνισμα μελισσών,

v. η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

2. Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβεστικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter.

3. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιούν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.