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Φωτιά στη Χίο: Βελτιωμένη εικόνα στο πύρινο μέτωπο - Παραμένει ανεξέλεγκτο σε δύσβατο δάσος

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης σε τμήμα του μετώπου που ξέσπασε στη Χίο, η φωτιά εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα μέσα σε δύσβατη δασική έκταση.

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Φωτιά - ελικόπτερο
Ελικόπτερο σε κατάσβεση | Eurokinissi/ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Καλύτερη είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα (14:00) από το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε νωρίτερα στο Βίκι της Χίου, τουλάχιστον όσον αφορά το τμήμα του μετώπου που κινείται προς το Πελιναίο όρος.

Παρά τη βελτίωση που καταγράφεται στο συγκεκριμένο σημείο, το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτο μέσα σε δύσβατη δασική έκταση.

Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν συνεχώς στα σημεία όπου υπάρχει δυνατότητα προσέγγισης, ενώ τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν διαδοχικές ρίψεις νερού. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, με το κύριο βάρος να δίνεται στον περιορισμό του πύρινου μετώπου μέσα στη δύσβατη δασική περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν Χιακά ΜΜΕ, στις 14.30 πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως στο Βίκι το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Υπενθυμίζεται πως για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 13ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Παράλληλα, σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. 

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